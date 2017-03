Kaartverkoop jubleumconert André Rieu vandaag gestart Voor de eerste keer, geeft André Rieu 10x concerten op het Vrijthof in juli 2017. Het 10e concert vindt plaats op vrijdag 21 juli 2017. Kaartverkoop start vandaag.

De concertreeks viert dit jaar het 30 jaar jubileum van het Johann Strauss orkest. Bij de concerten in 2016 waren er meer dan 80 nationaliteiten vertegenwoordigd op het Vrijthof.

André Rieu: ”Toen ik mijn orkest oprichtte in 1987, waren we met 12 orkestleden. Nu staan we met meer dan 60 mensen op de bühne. Hoewel er veel veranderd is, is een ding nooit gewijzigd: Het plezier om samen muziek te maken, zowel in een klein ensemble, als met een groot orkest. Het programma dit jaar zal feestelijk zijn. Het is een jubileumjaar. Ik heet dan ook iedereen welkom tijdens deze concerten op het vrijthof. Voor mij en het orkest een van de hoogtepunten in het jaar. Ik ben dan ook bijzonder trots dat we dit jaar 10 maal op het Vrijthof staan."





Kaarten voor het extra concert op 21 juli 2017, zijn nu te koop





Maastricht open air 2017: 6 t/m 9 juli, 13 t/m 16 juli en 21 en 22 juli.





Zie voor verdere info de agenda van 50plusser





