Een goede morgen allemaal.. Laten we er de lol in houden en de dag beginnen met wat nieuws en in mijn geval eentje uit een wat oude doos.

Op weg naar Hawaii moesten we een nachtje in het rijk van Donald Tromp verblijven en wat zagen we.Juist! De foto heeft het al verraden en ondanks het feit dat we al gegeten hadden,waagden we onze magen toch nog voor een extra x-tje aan een fish met chips van deze beroemde man. We hebben samen gedeeld

Toegegeven:het was lekker...... Hier een grapje over zo'n generaal.

"Eet een generaal niet met vork en mes!??"

"Hoe kom je daar bij?"

"Nou, hier staat.: De generaal dineert met zijn staf.....??"

Wens je een schitterende schaterdag