Waarschuwing beste mensen.

ik wil waarschuwen dat bij bezoek van de wijkverpleging en/of huishoudelijke hulp de deur niet op slot mag zijn. ik heb gezegd dat ik me dan niet veilig voel. er wordt dan gezegd regels zijn regels. als criminelen te weten komen dat als er bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige bij iemand op bezoek is,dan wordt het ze wel erg makkelijk gemaakt om via een bankpasje of iets dergelijks de woning binnen te komen. en stel dat er iets gestolen word dan doet de verzekering ook moeilijk omdat er geen braaksporen zijn. en het is volgens mij ook beter voor de veiligheid van de zorgmedewerkers. en het rare is dat justitie er ook niets aan doet.



Door Otto1959 Toegevoegd op 18 mrt 2017 om 12:11



Jjacqueline 18 mrt 2017 12:31





Je kan de deur toch door draaien op het slot met een sleutel?Er wordt sowieso enorm gewaarschuwd voor inbraakpogingen met een "pasje"....dat is voor iemand met ervaring een klusje van luttele seconden...én omdat het ook kan gebeuren dat men inbreekt terwijl je thuis bent, heb ik mij deuren of op de knip, of met een sleutel extra op slot...dat alles heeft te maken dat ik al voorbeelden genoeg heb van mijn eigen huis, en dat van bekenden waar ingebroken is...(jaren geleden bij mijzelf, terwijl we lagen te slapen! )Een sleutelkluisje ziet er tegenwoordig een stuk minder opvallender uit, dan de vroegere sleutelkastjes..

