Oostvoorne (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=YCN3GZGH





Vrouw met kind is een beeld dat in Oostvoorne staat.

Kunstenaar: E.C.A.M. (Elly) Baltus (Bergen NH 1956), beeldhouwster



De kunstenares schrijft over dit beeld dat ze het speciaal voor deze locatie gemaakt heeft. Ze heeft gekozen voor een vrouw met kind, maar het is onduidelijk of ze haar jengelende kind meeneemt naar het strand, of ze zich haast om de trein te halen of dat ze druk is haar boodschappen te doen in de winkelstraat. In het beeld zijn voorwerpen gebruikt die het heden en verleden van het dorp Oostvoorne belichten. Het locomotiefje va het jongetje, zijn conducteurpetje, de trein koplamp op zijn knie enz. verwijzingen naar het station op de Stationsweg. In de kleding van de vrouw is een stuk rails verwerkt, dat in vorm en betekenis snelheid suggereert. De AH-boodschappentas die ze op winkelwagenwieltjes voorttrekt is een verwijzing naar de winkels in de buurt. Tenslotte zijn de zonnebril, het zwembandje, de opblaasbare armdrijvertjes en een bootje een aanduiding dat Oostvoorne als badplaats is.