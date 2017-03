Wolf keert terug naar Nederland Na een afwezigheid van 150 jaar lijkt de wolf terug te keren naar Nederland. Vanuit Oost-Duitsland en Polen verspreiden de populaties zich steeds meer richting West-Europa. Vrijdag werd langs de A28 in Drenthe aan dode wolf aangetroffen. In 2015 werd al eens een wolf gespot in Groningen en Drenthe; in 2016 liep er een rond in het Overijsselse Beuningen. Vrijdagochtend werd een zwaar gehavende dode wolf gevonden langs de A28 tussen Meppel en Hoogeveen. Het gaat om een mannetje van ruim vijftig kilo, zei Pim Lollinga van stichting Faunavisie Wildcare tegen RTV Noord. Wolvenkenner Leo Linnartz van stichting Wolven in Nederland denkt we de wolf steeds vaker in Nederland zullen zien. “In Duitsland zijn grote populaties. Ze leven in roedels. Zodra de jongen oud genoeg zijn, verlaten ze de roedel van hun ouders en gaan ze op zoek naar een eigen territorium”, zegt Linnartz. De wolf zou goed kunnen overleven in Nederland. “Vroeger werd er veel op wolven gejaagd, omdat ze een bedreiging vormden voor schaapskudden.