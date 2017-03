Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Voorjaars bloemen. Ik zou jullie allemaal een heerlijk ruikende hyacint willen schenken.Ze ruiken zo overweldigend.Ik word er altijd blij van Vreemd dat daar nooit een parfum van is gemaakt.Maar het staat ook vol andere voorjaarsbloemen jammer dat de regen ze nu niet uit laat komen.Maar we houden dit nog een paar dagen.IK heb bij accsion makap gekocht.Iemand op jou tube vind dat geweldige makup en het hoeft niet altijd zo duur te zijn.Die site is zo wie zo leuk om te zien hoe je je mooi op kunt maken.Soms wel leuk.Zelf koop ik altijd duur maar wil niet zeggen dat iets goedkopers ook goed kan zijn IK ga het proberen.Fijn weekend Lieve groetjes Evita57









Door Evita57 Toegevoegd op 18 mrt 2017 om 18:21



Evita57 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.