In 2017 begint de lente op 20 maart om 11.28 uur. Lente is een bijzonder seizoen omdat het de opkomst van het nieuwe leven illustreert. In de lente gaan de gewassen weer groeien en planten veel dieren zich voort. Ook trekken veel vogels weer noordwaarts na een overwintering in het warmere zuiden. De opkomst van nieuw leven hangt nauw samen met de warmere temperaturen en langere dagen tijdens de lente. Ook op mensen heeft de lente een psychologische uitwerking. Doordat er meer licht is krijgen mensen een euforischer gevoel, hoewel sommige mensen juist last krijgen van voorjaarsmoeheid. Hoe dan ook, in de lente kunnen de ramen weer verder open en hoeft er minder gestookt te worden om het huis te verwarmen