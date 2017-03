Reacties Van leden

Bette 20 mrt 2017 10:01 Wat een mooi(beetje aandoenlijk ) beeld Harry. De saamhorigheid straalt

er af.,Dat is natuurlijk ook de bedoeling.





Jjacqueline 20 mrt 2017 10:12 Schitterend en aandoenlijk beeld is dit...ik heb het vaker gezien , maar niet in Kats...daar was ik nog niet eerder...pijnig mijn hersens, wáár dan wel!!

















Sjoukje121942 20 mrt 2017 10:44

Wat een mooi beeldje het was 11.12 puzzel