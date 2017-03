En toen was alles klaar!

Reacties Van leden

Hehety 20 mrt 2017 11:21

De trappenhal. Ja, dat hoort er ook bij. Je gaat die mannen vast nog wel missen.



Benneke 20 mrt 2017 11:21 Met al die steigers in de hal en het stof was het even doorbijten, maar het ziet er weer pico bello uit.



Redone 20 mrt 2017 11:22

Hehety als kiespijn!!!!



Redone 20 mrt 2017 11:23

Ja dat was het zeker Ben, maar tis goed zo!















Jjacqueline 20 mrt 2017 11:26 en toen was er koffie maar nu zoals vanouds, lekker knus met z'n 2!! Ik kan me goed indenken dat je blij bent dat het er op zit...het ziet er weer heel goed uit...moeite was dus niet voor niets!!Geniet ze!!!!

Redone 20 mrt 2017 11:29

Jjacqueline, toevallig zitten we net aan de koffie, en straks nog even de hal een keer schoonmaken, de restanten van de "witsluier"die je nog ziet, maar ik ben blij dat het er op zit, en als het zonnetje komt dan het balkon "bloeiend" maken!















Jjacqueline 20 mrt 2017 11:30

Koekje erbij?

Die witsluier is een hardnekkig gebeuren...succes nog met doe laatste loodjes!!!Koekje erbij?



Redone 20 mrt 2017 11:36

Ja lekker, liefst een Thais rijstkoekje met nootjes, jammie!!!!!















Jjacqueline 20 mrt 2017 11:42

Lekkerrrr, maarrrr combineert dat met koffie??ik dacht meer aan zoiets!



Redone 20 mrt 2017 11:46

Maar een gebakje is wel heel erg lekker, misschien over een poosje

Ja die zijn heerlijk ( rijstkoekjes) met nootjes en rozijntjes ik mag niet veel suikerMaar een gebakje is wel heel erg lekker, misschien over een poosje















Jjacqueline 20 mrt 2017 11:57

Oww..foutje bedankt!sorrie!Dan maar een heerlijk rijstkoekje...suiker is sowieso al niet goed...het gaat er om dat je zo'n "hoogtepunt" best mag vieren!!



Redone 20 mrt 2017 12:04 ik vier alle hoogtepunten

Nee joh geen foutje, kan jij niet wetenik vier alle hoogtepunten