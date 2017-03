Lekker soepie Mijn famke kocht vorige week een verspakket van onze groot grutter.



Het bestond uit:

1 Zoete aardappel

1 rode paprika

2 rode uien

2 winterwortels

4 teentjes knoflook

1 bosje peterselie

2 groentebouillonblokjes



Bijgevoegd was een recept voor een soep.



Gister zijn we er mee aande slag gegaan.

Eerst maar de zoete aardappel schoon maken en in kleine blokjes snijden evenals de paprika en wortel.

Daarna de uien fijn snipperen en de knoflook fijnhakken.



Doe dan een eetlepel arachide- of olijfolie in de pan en fruit daarin de ui en knoflook gedurende een drie minuten op laag vuur.

Voeg dan de zoete aardappel, wortel en paprika toe en laat dat ook een minuut of vijf mee bakken op een middelhoog vuur. Schep het mengsel wel regelmatig om.



Maak in de waterkoker driekwart liter water heet en gebruik een maatbeker of gewone beker om er de bouillonblokjes in op te lossen. Voeg dan het water en de bouillon toe aan het mengsel in de pan en laat het aan de kook komen.

Laat het dan zachtjes doorkoken met de deksel er op, gedurende een twintig minuten.



Haal de pan van het vuur en pureer met de staafmixer de inhoud tot het een mooi glad geheel is.

Voeg naar smaak chilipoeder/cayennepeper toe.



Schep de soep in een kom en laat er een paar druppels olie op vallen.

Garneer de soep met de fijngehakte peterselie.



Nou het resultaat was bij ons niet verkeerd.

Ik heb het recept toch maar even opgeslagen.



Nee geen foto's, het was zo lekker, het was op voor ik er foto's van kon maken.