Schadefonds Geweldmisdrijven keerde in 2016 18,2 miloen Euro uit In 2016 hebben ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden een aanvraag voor een financiŽle tegemoetkoming ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In totaal keerde het Schadefonds 18,2 miljoen euro uit, het hoogste bedrag in het 40 jarig bestaan van de organisatie. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.





Met de financiŽle tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Gemiddeld ontving een slachtoffer 3.721 euro. Het gaat om slachtoffers van bijvoorbeeld een overval of diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, zedenmisdrijven, maar ook huiselijk geweld, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Sinds 1 juli 2016 kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten een tegemoetkoming van het Schadefonds krijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=2dZqSojkFT4&feature=youtu.be