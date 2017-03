Als men aan de lente denkt

Reacties Van leden

Johan259 20 mrt 2017 16:14





Haha

Haha



Marije 20 mrt 2017 16:20

en rook je wel het frisse groen

of ging er weer een dag voorbij

met veel te veel te doen ....



Johan259 20 mrt 2017 16:24 Ik zag geen mooie luchten



maar rook wel het frisse groen



want er was voor mij buiten veel te doen





Bette 20 mrt 2017 16:33 Nee,geen mooie wolkenluchten

k speelde wel met de wind

dat gaf een goed gevoel,

weer even een kind.

















Johan259 20 mrt 2017 16:41 Heerlijk om weer even kind te zijn bette



als we maar niet kinds worden