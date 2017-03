Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Wie kent m nog...de stengel-bengel.. De Stengel bengel is voor het schuin afsnijden van bloemen. Doe de stengel in de bengel en druk erop om een mooi afgesneden bloem te krijgen...ik heb deze van mijn ouders meegenomen...een heel handig dingske









Door Jjacqueline Toegevoegd op 20 mrt 2017 om 20:44



Briesje 20 mrt 2017 20:59

Dit lijkt mij een beetje omslachtig om steel na steel tussen dat ding te stoppen.

Ik ken hem niet, maar zelf gebruik ik altijd een snoeischaar om stelen schuin af te knippen.Dit lijkt mij een beetje omslachtig om steel na steel tussen dat ding te stoppen.



Jjacqueline 20 mrt 2017 21:06 ik gebruik m gewoon op!

Het gaat met een snoeischaar misschien wél sneller...maar die paar bossies in de maand...gaat keurig, want ik haal meteen het blad wat in de vaas zou komen eraf...maar misschien is dat wel de reden dat de bengel is uitgestorven....ik gebruik m gewoon op!















Redone 20 mrt 2017 21:09 Ik dacht dat het voor rozen was om de doornen er af te halen.