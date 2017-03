Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Andermans fouten. Er was eens een herberg die de Zilveren Ster werd genoemd.





De herbergier kon de eindjes niet aan elkaar knopen, ook al





deed hij nog zo zijn best om klanten aan te trekken door de





herberg comfortabel, de bediening hartelijk en de prijzen





redelijk te maken. Dus raadpleegde hij in zijn wanhoop





een wijze.





Nadat de wijze zijn klaagzang had aangehoord, zei hij: ”Het is





heel eenvoudig. U moet de naam van uw herberg veranderen.”





“Onmogelijk!” zei de herbergier. “Het heet al vele generaties





lang de Zilveren Ster en het is in het hele land goed bekend.”





“Nee,” zei de wijze beslist. “U moet het van nu af aan de Vijf





Klokken noemen en bij de ingang zes klokken naast elkaar





hangen.”





“Zes klokken? Maar dat is belachelijk! Wat zou dat nu helpen?”





“Probeer het maar en wacht dan af,” zei de wijze glimlachend.





Nou ja, de herbergier waagde het er op. En dit is wat hij zag gebeuren. Iedere reiziger die de herberg passeerde, liep naar binnen en wees hem op zijn vergissing, en iedereen geloofde dat het niemand anders was opgevallen. Wanneer ze eenmaal binnen waren, kwamen ze onder de indruk van de hartelijke bediening en bleven ze voor een hapje of een drankje, en bezorgden ondertussen de herbergier het fortuin waar hij zo lang tevergeefs naar had gezocht.





Er zijn maar weinig dingen die het ego plezieriger vindt dan het verbeteren van andermans fouten.









Door Emoesica Toegevoegd op 21 mrt 2017 om 10:08



Jjacqueline 21 mrt 2017 10:12 Mooi verhaal!!en een goed advies dus!

Jdonders 21 mrt 2017 10:26

Dit was goede raad die niet duur was















Bette 21 mrt 2017 10:27

zeker doen. Fijne dag.

Bette.

Redone 21 mrt 2017 10:39

Heel mooi en het klopt, zo zijn wij, we verbeteren graag