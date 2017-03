Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





LEUK BERICHT. In de nieuwe Hema folder staat een vrolijk meisje van 6 jaar. Niets bijzonders,zul je zeggen. Maar het meisje heeft het syndroom van Down en het is de eerste keer dat zij in de folder staat. Ze vindt het optutten heerlijk en ze danst op K 3. Haar moeder vindt het leuk maar blijft er nuchter onder."" Ze horen er gewoon bij ""zegt ze.



Door Bette Toegevoegd op 21 mrt 2017 om 11:42



Bette 21 mrt 2017 11:45

Bette.

Af en toe zo,n leuk,positief berichtje naast veel zwartgalligheid,is best leuk vind ik.Bette.



Marije 21 mrt 2017 12:33

Uitstekende keuze van de Hema om deze knapperd te strikken voor hun fotoshoot.

Zouden meer bedrijven moeten doen!

Ik zag het ja ... en eerlijk gezegd vind ik haar om op te vreten!Uitstekende keuze van de Hema om deze knapperd te strikken voor hun fotoshoot.Zouden meer bedrijven moeten doen!















Redone 21 mrt 2017 12:51 En terecht ze horen er gewoon bij he, lees dit artikel eens als jullie tijd en zin hebben, hey gaat over de kleindochter van een vriendin van mij, staat in de krant van vrijdag!



http://www.bndestem.nl/oosterhout/down-in-town-zij-maken-de-maatschappij-compleet~a80b57258/