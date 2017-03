Heb je dat ook???? Als je iets voor het eerst ziet, dat is zo kicken, of het nu een zwammetje is dat je niet kent, of zoals gisteren een Goudvink in het bos.





Dat was echt kicken, ik was foto's aan het maken van de afgelopen storm, tjonge wat was er veel schade in het dennenbos en opeens daar was de goudvink, eerst in de bomen en later op de grond, eigenlijk te ver weg, maar ik was al blij met een paar foto's.Foto 1 zie je een omgewaaide boom en net daarachter zat de goudvink.





Fijne dag allemaal