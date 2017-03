Steppegras geprobeerd.. .Steppegras is van oorsprong een Belgische creatie. Hele dunne frietjes, krokant en goudgeel gebakken.

Het bijzondere en grappige van steppegras is dat het wordt geserveerd als een echte berg op het bord.

Het biefstukje of varkenshaasje, schnitzel of vis liggen onder de berg frietjes.....We hebben dus een uitbater gevonden die dat verkoopt..het is namelijk een gepatenteerd gerecht, dus als je die naam wilt gebruiken ,dan kost het ook het nodige aan licentie-kosten(€ 250 voor 24 maanden)...bovendien zijn de superdunne frietjes best nog een hele klus om die goed op maat te krijgen en te houden, en dat geldt ook voor de baktijden, en het maken van de originele saus...we waren gisteren in een restaurant waar lichtelijk paniek uitbrak toen we vroegen naar dit menu...(er is ook altijd maar een beperkte voorraad, dus eigenlijk moet je reserveren)we moesten wachten tot er iemand kwam om de hele handel in elkaar te draaien.De extreem dunne frietjes worden krokant en goudgeel gefrituurd en vervolgens als een torenhoge berg op een bord geserveerd. Vaak ligt er, diep onder de frietheuvel, een biefstuk, varkenshaasje of schnitzel onder verstopt.een schijfje citroen met imitatie -kaviaar op de top...je moet je dus een weg eten door de berg om bij de schnitzel te komen...ik kan je verzekeren dat het niet lukt zonder knoeien...daarbij worden de "schoenveters"binnen een mum van tijd koud...en als je dan bijna bij (in mijn geval )een schnitzel komt, dan zijn de frietjes daarboven klef...de saus moet daarbij ook maar net in jouw smaak vallen...ook niet onbelangrijk...én de smaak van de aardappel is er amper, doordat ze zo dun zijn , komt de smaak van de olie veel meer binnen...Nee, het gaat het niet worden. het is mij de € 17,75 per bord niet waard.