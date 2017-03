Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













MENS. t Zal vandaag wel weer lukken met dit weertje,heerlijk. Als de kleine Anke bij Oma en Opa logeert,mag ze in Oma s haar vlechtjes maken.Ze is lekker bezig en Oma zegt""jij wordt zeker later kapster?"" Waarop de kleine verontwaardigd zegt;""Nee natuurlijk niet,ik word gewoon een mens"" fijne dag BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 23 mrt 2017 om 08:25



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Johan259 23 mrt 2017 08:40 .heb een mooie dag , het ziet er weer goed uit

Tis wel mooi dat oma nog zoveel haar heeft voor vlechtjes.heb een mooie dag , het ziet er weer goed uit