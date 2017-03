Heb je een mementje? Twee soorten waarheden!











Als de ander niet opschiet dan is het een slome, maar als het om jezelf gaat, wil jij je werk niet half doen.











als jij het zelf doet, spreek je uit ervaring.











als jij het doet, profiteren mensen van je kennis.











als je het zelf doet, heb je een goed voornemen gemaakt.











als jij het doet, toon je initiatief.











Als het jou overkomt, ben je het slachtoffer van wegpiraten.











als je het zelf doet, ben je economisch verantwoord.