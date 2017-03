Gedicht van Herman Gorter-- De lente komt van ver..... DE lente komt van ver, ik hoor hem komen

en de boomen hooren, de hooge trilboomen,

en de hooge luchten, de hemelluchten,

de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten,

trilluchten.





O ik hoor haar komen,

o ik voel haar komen,

en ik ben zoo bang

want dit is het siddrend verlang

wat nu gaat breken --

o de lente komt, ik hoor hem komen,

hoor de luchtgolven breken

rondom rondom mijn hoofd,

ik heb het wel altijd geloofd,

nu is hij gekomen.





Goud is het in de lucht als goude heiligen,

in labberlichtkleeden, de zeilige

die nu de aarde bevaren, bezeilen,

over de luchte meeren

met het zachtgladde kleed scheeren

en blijven wijlen

en komen keeren,

het zachte hoog luchtkleed tillende zeilen

ze heene en weer wiegelende

en blikken zich spiegelend

in de blauwe verwarmde waterevlakken.





O hoor je haar komen

met je zachte warme vingeren

hoog trillende in de bloeme-

luchten die rondom klingelen?

met je vlottend haare

met het licht gebaren

van je blauwe vervlietende oogen

in het allerhooghooge

het hoogheilige luchtige goudluchtere licht?

hoor je 'm komen tederstil licht?





Laten we nu lachen

lachen lachen lachen

in zijn gezicht dat daar dagen

dagen doet in den dag,

laten we tranen weenen

weenen weenen weenen,

hij weent ook over ons henen

in zijn sneeuwglinsterdag.





Lentelicht is nu gekomen,

eindelijk is het gekomen,

o laten we toch lachen

lachen zoo licht als dagen,

want hij is er, hij is

en gij onz' droefenis

val toch in tintellichttranen

als bleeke vallende manen

stil in de lichternis.





Wij voelen als twee

hooge, op stengel verhoogde lenterood-bloemen

midden in de lichtzee --

de lente is gekomen.