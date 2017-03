Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Er gaat niets boven Groningen (met puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=RYQ5TWTO



Nog niet eerder waren we in de stad Groningen. Al veel gezien van de wereld, maar eigenlijk nog te weinig van eigen land. Daarom het idee opgevat om zo nu en dan een paar dagen wat te gaan bekijken in Nederland. We gaan alle provinciehoofdsteden bezoeken. We zijn begonnen met Groningen, wat een heerlijke stad, mooi museum, mooie gebouwen, de Martinitoren en door de studenten bruist de stad. Het weer zat bovendien ook mee. Na een lange rit van 300km waren we aan het eind van de ochtend in de stad. Eerst een bezoekje aan het stationsgebouw en daarna naar het museum met een prachtige tentoonstelling van werken van Rodin. Aan het eind van de middag nog wat rondgekeken in het centrum. De volgende dag verder op verkenning door de stad en vroeg in de middag de Martinitoren beklommen, wat zeker voor mij een hele opgaaf was. Maar het uitzicht was de moeite waard. Na nog wat door de stad te hebben gelopen en zo nu en dan even heerlijk gezeten te hebben in de zon, moesten we tegen de avond helaas aan de terugreis gaan beginnen. We hebben twee dagen genoten en weten nu dat de stad Groningen meer dan de moeite waard is.

















Door Fietser55 Toegevoegd op 23 mrt 2017 om 10:45



Gribou---Greet 23 mrt 2017 10:53

Prachtige foto´s !

Wat heb je d´olle grieze ( Martinitoren ) er mooi op kunnen zetten .

Leuk idee om alle provincie hoofdsteden te gaan bekijken , 'k wens jullie veel plezier daarmee .

groet Greet

Jjacqueline 23 mrt 2017 11:26

Het stadhuis aan de Grote Markt(bekend van Monopoly ) Het Groninger Museum gebouw spring echt in het oog...heeft ook een schitterende entree ..het beklimmen van d' Olle Grieze staat nog op mijn verlanglijstje..ik mis wel het Peerd van Ome Loeks

Hoe leuk is dit!zoveel herkenning!Ik ben er zelf als toerist 2 maal geweest, laatste keer in 2015..heb je het stationnetje ook gezien(?), want zo kom ik binnen , het Hoofdstation...een rijksmonument, en de moeite van het rondkijken waard!!Het stadhuis aan de Grote Markt(bekend van Monopoly) Het Groninger Museum gebouw spring echt in het oog...heeft ook een schitterende entree..het beklimmen van d' Olle Grieze staat nog op mijn verlanglijstje..ik mis wel het Peerd van Ome Loeks















Fietser55 23 mrt 2017 11:33 Allemaal gezien Jacqueline, wij waren met de auto, maar zijn ook even het station in geweest.

Natuurlijk ook het peerd gezien en nog heel veel meer prachtige beelden.

Tentoonstelling Rodin ook heel mooi.





Marianne 23 mrt 2017 11:34 Peerd van Ome Loeks staat voor het station.. zwaait nog altijd met z'n staart- gemist? Rodin zeer de moeite waard, zeker. Alle hoofdsteden, ooit ook gedaan, echt leuk zoiets, veel plezier!

















Jjacqueline 23 mrt 2017 11:37

Geweldig hoor, dat voornemen om je eigen land eens goed te bekijken!!!er valt veel te ontdekken!ik wens je er heel veel plezier mee...en vergeet de camera niet!!



Jdonders 23 mrt 2017 11:52

Benieuwd waar je volgende keer terecht komt.

Je vergeet toch niet om naar Amsterdam te gaan,

daar waar mijn wieg heeft gestaan

Leuk dat je ons laat meegenieten van je tripjes. Ben in het grijze verleden vaak in Groningen geweest met een vriendin. Hadden er zelfs een stamkroegje.Benieuwd waar je volgende keer terecht komt.Je vergeet toch niet om naar Amsterdam te gaan,daar waar mijn wieg heeft gestaan