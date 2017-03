Vrijwillig werken in de natuur. Woensdag was het een zonnige dag en een plezier om in het nationaal park De Hoge Veluwe aan het werk te zijn. Dennen verwijderen op het Otterloze Zand en ze dan meteen in de fik te steken. Er waren twee jarigen dus kwam de traditionele fles berenburg weer op tafel , deze keer met slagroom soesjes en koeken.