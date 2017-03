Renovatie Binnenhof De architecten Ellen van Loon (Office for Metropolitan Architecture, OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) worden de co÷rdinerend architecten voor de renovatie van het Binnenhof-complex in Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hen daarvoor uitgekozen.





Noodzaak renovatie Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof-complex is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants.

De renovatie gaat in 2020 van start en duurt vijfenhalf jaar. Daarna voldoet het complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn.

De renovatie kost maximaal 475 miljoen euro. De renovatie zelf kost maximaal 425 miljoen, de tijdelijke huisvesting van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State en het ministerie van AZ kost 50 miljoen.