Voor iedereen die voor 1980 geboren is. Als je na 1980 geboren bent, heeft dit niets met jou te maken. De kinderen van tegenwoordig worden in de watten gelegd. Het heet niet voor niets de NIX- generatie.......





Maar ben je als kind opgegroeid in de 50-er, 60-er of 70-er jaren, dan is het, terugkijkend, onvoorstelbaar dat je nog leeft! Als kind zaten we in de auto zonder gordel en zonder airbags. Onze kamers waren geschilderd in prachtige kleuren met verf vol met lood en cadmium. Deuren en ramen bedreigden continue onze vingertjes.





We fietsten zonder helm, zonder waarschuwingsvlaggetje en zonder reflectoren. We dronken water met de mond aan de kraan, i.p.v uit een flesje. We sneden ons, braken onze botten en er werd niemand voor aangeklaagd. Het waren gewoon ongelukjes en de enige die schuld had, waren we zelf.





Kan jij je nog dergelijke ongelukjes herinneren?





We hadden vechtpartijen en sloegen elkaar een blauwe oog. Daar moesten we mee leven. Volwassenen bemoeien zich daar niet mee. We dronken met vrienden uit dezelfde fles en niemand ging daar dood aan. We aten koekjes, brood met veel boter, dronken cola, maar werden niet te dik.





We hadden geen Playstation, Nintendo, X-box , Videogames, 64 of meer tv-zenders, Een eigen TV, computer of Internet-chatrooms. We hadden geen mobiele telefoon.





Nee, wij gingen de bossen in, we gingen voetballen, knikkeren en bovenal......... Wij waren VRIENDEN en we hadden VRIENDEN.





We gingen gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen. We gingen naar hun huis en belden aan of we gingen soms gewoon naar binnen zonder aan te bellen. Het touwtje hing tenslotte door de brievenbus! En zonder van te voren af te spreken en zonder dat onze ouders dat wisten. Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer op.....





Ook meisjes reden ’s avonds alleen in het donker naar huis, zelfs ouden van dagen kwamen nog buiten de deur! We bedachten zelfs spelletjes met stokken( een grote en een kleine).





Met knikkers, eikels en van dunne rechte stokken maken we degens en soms prikken we elkaar in de ogen tijdens een degengevecht.





Soms hadden onze daden consequenties. Dat was logisch en daar kon niemand zich voor verstoppen. Als iemand van ons iets verbodens had gedaan, was het normaal, dat je ouders het niet voor je opnamen. Integendeel, ze waren het met de meester of politie eens! Stel je voor!





We hadden vrijheid, we maakten fouten, we hadden succes en kenden het systeem van oorzaak en gevolg. Met al die dingen konden we heel goed omgaan.





Dat allemaal leidde tot een generatie met ondermeer probleemoplossers en uitvinders, die bereid zijn hun risico’s te nemen.











Hoor je ook tot die generatie?





Nee? – jammer dan





Ja ? – Gefeliciteerd!