Vandaag ben ik weer een dag jonger dan morgen!

Johan259 24 mrt 2017 09:29 heb een fijne jonge dag

Goede morgen, je heb het veranderd, moest ff denken wat je bedoeldeheb een fijne jonge dag



Marije 24 mrt 2017 09:31

Ik wens ook jou een fijne dag

Haha, scherp van je en goed gezien Johan!Ik wens ook jou een fijne dag















Jjacqueline 24 mrt 2017 09:40 Wens je een heerlijke zonnige dag

Zo is het wel...een mooie variant op het glas is halfvolWens je een heerlijke zonnige dag



Fietser55 24 mrt 2017 09:59 Fijne dag Marije en iedereen op 50 plusser ook uiteraard.