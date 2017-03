Het Witte Huis van Rotterdam Het Witte Huis in Rotterdam is de naam van een gebouw dat een tijdlang het hoogste kantoorgebouw van Europa is geweest.





op een site waarin vaker geschiedenis boven gehaald wordt, vond ik nog een heel bijzonder verhaal van een lezer...

"Ik mis nog een interessant verhaal dat bij het Witte Huis hoort, mijn vader Gerrit Timmers, van beroep architect, was hoofdman van de brandweer in Rotterdam Zuid, de brandweer bestond toen alleen uit vrijwilligers, als er ergens brand was ging bij ons de speciale telefoon van de brandweer, ze hadden alleen maar een bluswagen waar de mannen bij moesten hollen en tijdens het hollen luidde één van de mannen de bel, zo ook na het bombardement in Rotterdam, mijn vader vertrok met de mannen al hollend naar de stad, daar aangekomen zagen ze de verschrikkelijke brand, van Zuid afkomend sprak mijn vader: "Mannen, het Witte Huis moet gespaard blijven, het is een monument" (dat voelde hij als architect) de mannen gingen dus na de brug rechtsaf en hebben niets anders gedaan dan Het Witte Huis met stralen water nat houden, zo is het gelukt om dit gebouw te besparen voor het nageslacht, ze hebben 1 nacht door gewerkt.



De volgende middag kwam mijn vader pas thuis, hij ging op zijn stoel zitten huilen dat heeft op ons zijn kinderen een grote indruk achter gelaten, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik nog mijn zeer huilende vader... "