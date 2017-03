Een goede morgen allemaal.. Het lenteweer zet goed door. Maandag schijnt 't ook een onbewolkte dag te worden. Ben reuze benieuwd.

Gisteren had ik al m'n eerste 2 teleurstellingen te pakken op de golfbaan.

Ik sla een bijna birdie.De bal ligt 1 meter van de pin. Komt de greenkeeper aangelopen.

Ik zeg:"Een goede morgen en ik ga meteen van het personeel gebruik maken."

Hij kijkt me vragend aan.

Ik:"Kan jij die birdie even voor mij doen?"

"Nee!", zegt hij.

Bij de eerstvolgende hole ligt mijn bal nogmaals op 1 meter van de pin.

Staat er weer een greenkeeper naast de green.Ik zeg:"Dat personeel van tegenwoordig!"

Hij kijkt me aan:"Zeg het eens.".zegt hj.

Ik doe mijn verhaal van de vorige hole.Hij ziet mijn bal liggen.

"Ja, ik ga het toch ook niet voor je doen."

Wens je een dag.