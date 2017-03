Gek van Surrealisme Iedereen die graag musea bezoekt wil ik aanraden naar het Boymans Museum in Rotterdam te gaan.

Er is nu een heel interessante tentoonstelling over Surrealisme. Het is ook grappig, kleurrijk en heel apart.

Je kunt het echt urenlang bewonderen en er alles in zien. Een paar foto's zijn bijgevooegd.