Fietsles (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=PJP2KCSJ



Een heel leuk beeld van Kees Verkade in Groningen, zeker in het voorjaar als de crocussen in bloei staan.



En zo herkenbaar, want zo zijn we allemaal begonnen met fietsen, eerst wat wankel en met vader of moeder die er bezorgd achter aan holt. Gelukkig hoefde mijn pa dat niet lang en ook mijn kinderen reden bijna gelijk weg.