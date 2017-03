Een goede morgen allemaal.. met dit vooruitzicht hebben we gisteren besloten om er het maar weer eens van te nemen.

Het was een heerlijk maaltje met als toetje een kopje caféînevrije koffie en een heel blik fantastische koekjes.

Even lachen.

Bij dat grote diner nam mijn man als eerste het woord.

Wat zei hij dan?

Hij vroeg om het zout.........

Wens je een schitterende schaterdag.