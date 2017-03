Reacties Van leden

Nenne13 25 mrt 2017 11:27 Het is een gemakkelijke manier van verplaatsen van bv. Krimpen aan den IJssel(met ruime parkeergelegenheid) ben je in no time in Kinderdijk en Dordrecht. Soms sneller dan over de weg..





Wijajo65 25 mrt 2017 11:32 Idd heel makkelijk, wat een mooie foto,s. Ben zelf in Rotterdam geboren op het Noordereiland. Fijn om weer het bekende water te zien. En foto 2 vind ik prachtig. Gr. Coby





Mooie foto's van Rotterdam weer Jacqueline

Met fiets zal je niet in de watertaxi mogen. Waterbus misschien wel ?Mooie foto's van Rotterdam weer Jacqueline