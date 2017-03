Spijkenisse (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=B2KG9P6C



Mannetjes op de krom heet deze beeldengroep.

Kunstenaar: Lammert Jan (Bert) Kiewiet (Amsterdam 1918- ... 200 , beeldhouwer te Mantinge.



De beeldengroep "Mannetjes op de Krom" verbeeldt een herinnering aan het verleden toen er oude mannen op de zelfde plek elkaar hun sterke verhalen stonden te vertellen. Wie waren die mannen van weleer? Een paar namen, zonder anderen te kort te doen: Janus Farenhout, Kees van den Berg, Janus van der Meijde, Rinus van der Sluijs, Henkie 'Puck' Verweel, Daan van der Meer, Aai Villerius, Aart Bodegom. Ze kregen de naam: die lui van de krom of 'de mannetjes van de krom'. Ze informeerden elkaar over weeklonen bij de boeren of bij de vlasserijen van Janus van der Meijde, Geldtelder en Holleman. De hoepelmakerij van Hogenboom of wat Binus Bodegom (betonfabriek) zijn mensen betaalde. Ze praatten over meer. Bij wie de deurwaarder aan de deur was of wie moest gaan trouwen.



