Tentoonstelling "Resultaat van naald en draad" "RESULTAAT VAN NAALD EN DRAAD"





REEUWIJK. In Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3 te Reeuwijk, is vanaf zaterdag 1 april een tentoonstelling te zien over kleding, huishouden en leefgewoonten in de periode 1900 tot 1950.





Deze tentoonstelling wordt om 10.30 uur geopend door mevrouw Ank Verkade uit Reeuwijk.





Ank werkt graag met textiel, ze geeft al bijna 40 jaar les op haar eigen naaischool en geeft kleur en stijladviezen op het gebied van mode.





Aan de hand van textiel, naaigerei en was- en strijkvoorwerpen wordt een beeld geschetst van de hoeveelheid aandacht die huisvrouwen in het begin van de vorige eeuw besteedden aan het vervaardigen en onderhouden van kleding.





De tentoonstelling is deskundig samengesteld uit eigen collectie. Te zien zijn o.a.: huishoudelijk linnengoed en ondergoed – bovengoed, maar ook naaigerei voor huishoudelijk gebruik en diverse kleedjes, kragen en mutsen van kant. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kunstnijverheid van jonge meisjes. Denk daarbij aan merklappen.





Bovendien worden er strijkbouten en wasattributen getoond die zeer de moeite waard zijn.





U bent van 1 april tot en met 30 juli 2017 van harte welkom op deze veelzijdige tentoonstelling.





Openingstijden: zaterdag 10.00 – 17.00 uur





zondag 13.00 – 17.00 uur.











Eerste Paas- en Pinksterdag is het museum gesloten.





Tweede Paas- en Pinksterdag en Hemelvaartsdag open van 13.00 – 17.00 uur.











Voor groepen kunt u, na afspraak, ook terecht op andere dagen.





Meer informatie: www.streekmuseumreeuwijk.nl STREEKMUSEUM REEUWIJK | Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk

