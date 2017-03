Nationale Buitenspeeldag 2017 Als vrijwilliger van Beste buur probeer ik overal mijn steente aan bij te dragen. Ieder jaar organiseren wij voor de kids uit de omgeving de nationale buitenspeeldag. We zijn in het jaar 2012 begonnen, dus het wordt nu de 5e keer. Het eerste jaar kwamen er zo'n 100 tot 120 kinderen, maar dit jaar rekenen we al op 150 kids. Normaal hebben we op de woensdag middag kinderclub, en daar wordt geknutseld maar nu is het echt een buitenactiviteit. En natuurlijk de springkussen. Ieder jaar krijgen de kids een stempel kaart waar ze mee kunnen doen met de spellenmarathon, er zijn acht spellen en als ze er 4 hebben gedaan die worden dan ook afgetekend kunnen ze een lekker ijsje gaan halen en bij 8 spellen een warme snack en tussendoor een paar keer drinken. Kinderen kunnen geschminkt worden en de spellen zijn doeltrappen een snoepketting maken waterpistool schieten ringwerpen enz enz. We zijn nu met de stempelkaarten bezig, een hele klus en alles moet natuurlijk zo goedkoop mogenlijk. Sponsoren krijgen wordt steeds moeilijker behalve Albert Heijn die is altijd van de partij. Ach we redden ons goed, ieder jaar krijgen we het weer voor elkaar en staan hier 25 vrijwillegers op die dag op de één of andere manier te helpen om de kids een super leuke middag te bezorgen. En de vrijwilligers hebben er ook pret aan en springen af en toe met de kids mee op het springkussen. 14 juni is het weer zover, ik zie er naar uit.