Het kantoorgebouw Willemswerf aan de Boompjes in Rotterdam werd ontworpen door de Amsterdamse architect W.G.Quist.De Willemswerf is ongeveer 100 meter lang en 90 meter hoog.Meest in het oog springende element van de Willemswerf is de knik in de gevel bij de bocht in de Maasboulevard. Door de twee kantoorschijven ten opzicht van elkaar te verschuiven is een glazen diagonaal in de voorgevel ontstaan









Door Jjacqueline Toegevoegd op 27 mrt 2017 om 02:44



Jjacqueline 27 mrt 2017 02:46





Willemswerf is al vele malen als filmdecor gebruikt...o.a. voor deze Hongkongse film Who Am I?

