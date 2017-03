Reacties Van leden

Johan259 27 mrt 2017 08:45 , heb een mooie dag , aan het weer zal het niet liggen , heerlijk

Haha, als ik twee jaar was, at ik ook niet verder, heb een mooie dag , aan het weer zal het niet liggen , heerlijk



Hehety 27 mrt 2017 09:01

Heb een zonovergoten dag

Dat is toch ook geen eten. Een hap karton met een keutelachtige nasmaak. Ik geef hem groot gelijk!Heb een zonovergoten dag















Ko68 27 mrt 2017 09:04 Het is nog wat fris maar de zon komt al goed door. Genieten maar.