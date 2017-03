Middelburg Gisteren een dag Middelburg. Natuurlijk komen we daar veel vaker, maar meestal is het dan om te winkelen. Nu op een zonnige zondag waren de winkels niet open en hebben we de stad met andere ogen bekeken en nieuwe plekjes ontdekt. Lekker gewandeld en de terrasjes waren gelukkig wel open, dus ook even heerlijk in de zon gezeten.