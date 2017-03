Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Johan259 27 mrt 2017 10:23 Wat een schitterende foto's, dat was genieten zeker, heb een mooie dag





Adaatje 27 mrt 2017 10:25 Het was een heerlijke dag hier in t Zeeuwse....wel nog frisjes op de fiets maar toch ... en jullie hebben ook genoten zo te zien ... grtjs vanuit Walcheren ...

















Hehety 27 mrt 2017 10:32 Daar word je toch stil van. Zo vredige foto's. Heb nog een fijne dag





Jjacqueline 27 mrt 2017 10:45 Vandaag nog maar eens nagenieten van zo'n daggie!!Mooie foto's ter ondersteuning!!!en natuurlijk een heerlijk begin van de week gewenst!

















Fietser55 27 mrt 2017 10:51 Mooie foto's Ria, het is altijd genieten in Zeeland, zeker met zulk heerlijk weer.





Bootsman 27 mrt 2017 10:58 Jullie hebben prachtig weer gehad en genoten allicht mooie fotos.



Gr,Ron.