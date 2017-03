Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





WAT JE OOK DOET, HET IS NOOIT GOED! Kom je te laat op je werk of op school, dan geef je een slecht voorbeeld.





Blijf je overwerken, dan ben je een uitslover.





Pleeg je overleg, dan durf je zelf niet te beslissen.





Neem je iemand apart, dan schep je een onderonsje.





Ben je aardig, dan wil je de getapte persoon spelen.





Kom je met nieuwe ideeŽn, dan ben je een nieuwlichter.





Laat je anderen iets voor je doen, dan ben je een afschuiver.





Hou jij je stipt aan de voorschriften, dan ben je lastig.





Heb je succes, dan heb je geluk gehad.





WAT MOET JE DAN NOG DOEN???









Door Emoesica Toegevoegd op 27 mrt 2017 om 10:33



Jjacqueline 27 mrt 2017 10:46
.....gewoon lekker jezelf blijven!!en genieten van de dag als het even kan....

.....gewoon lekker jezelf blijven!!en genieten van de dag als het even kan....



Fietser55 27 mrt 2017 10:54

Laat ze maar kletsen/denken wat ze willen, ik ben vreselijk eigenwijs en ga gewoon mij eigen gang