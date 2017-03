Ligstoel Middelburg (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=XMYWOHNQ



In de winkelstraat Lange Delft in Midddelburg staat deze vrouw in ligstoel.

Kunstenaar: Guido Metsers (Hulst 1940), schilder, beeldhouwer te Zoutelande

Het model voor dit beeld is mogelijk Tanja, de toenmalige vriendin van Guido.



Natuurlijk nodigt de andere stoel uit om er even in te gaan zitten.