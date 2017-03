Middelburg Oosterkerk Ik zag net bij het bericht van Fietser deze bijzonder achthoekige koepelkerk voorbij komen...Mijn kennismaking was heel bijzonder, het was al aan het einde van de dag toen ik een paar centimeter gekrompen was van de lange stadswandeling die dag, toen ik foto's aan het maken was, en een prachtig gezang uit de kerk hoorde komen...even om het hoekje gekeken, en toen buiten een tijdje zitten genieten ...de kerk is rijkelijk versierd,..afbeeldingen van vruchten, schelpen, vogels, zonnebleomen , pilasters.festoenen,wapenschild van Middelburg,puttis,adelaar, een liggend geraamte( memento mori, gedenk te sterven. )





Begin dit jaar was er de laatste kerkdienst...hopelijk wordt de kerk in de toekomst goed onderhouden...het is een prachtig gebouw !!!