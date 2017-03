Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













VRIEND. t Is al eerder gevraagd hier op de site of mensen voor ze zich als vriend

toevoegen ,eerst even de betreffende persoon op de hoogte stellen en als ze nieuw zijn eerst iets over zichzelf vertellen,dan weten we met wie we te maken hebben.

Hartelijk dank.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 27 mrt 2017 om 16:32



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 27 mrt 2017 16:42 Gebeurt ook regelmatig bij mij Bette, meestal maken de mensen een fout, soms stuur ik de persoon een pb maar soms verwijder ik ze als ik ze niet/nauwelijks ken.

50plusser zou een verzoek om vriend te worden niet gelijk moeten als vriend moeten toevoegen, eerst pas na acceptatie, dat zou handiger zijn.





Bette 27 mrt 2017 16:45 Ja,dat zou beter zijn Harry,zo vind ik het bar vervelend.

Bette.

















Jjacqueline 27 mrt 2017 16:49 ik heb al drie maal de fout gemaakt dat ik op profiel wilde klikken , en per ongeluk "toevoegen"als vriend aantikte...én dan is er niets meer aan te doen...wel heb ik de betreffende personen een pb gestuurd met een welgemeend sorrie , en uitgelegd dat het niet mijn bedoeling was

Nou alvast mijn excusesik heb al drie maal de fout gemaakt dat ik op profiel wilde klikken , en per ongeluk "toevoegen"als vriend aantikte...én dan is er niets meer aan te doen...wel heb ik de betreffende personen een pb gestuurd met een welgemeend sorrie , en uitgelegd dat het niet mijn bedoeling was