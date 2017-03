Oude Tonge Vanmiddag Zeeland heel even verlaten en naar Oude Tonge gefietst. Daar fiets ik regelmatig heen. Uit eigen tuin twee narcissen meegenomen. Ik bezoek vaak de begraafplaats van slachtoffers van de ramp in 1953. Er liggen twee onbekende meisjes, dat vind ik zo aandoenlijk dat ik daar altijd een bloemetje wil leggen.

Ook staat er sinds de winter een nieuw beeld ! Van een kaoiwaerker. Mooi groot beeld, helaas is de tekst moeilijk leesbaar en al weer beklad. Een dame van 80 jaar heeft de tekst in het dialect voorgelezen; ze vertelde dat ze 15 jaar was tijdens de ramp. Na nog een ijsje te hebben gegeten bij de molen, weer snel terug gefietst naar Zeeland.