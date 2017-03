Een bruidsjurk met sleep uit 1759 al weer even geleden dat ik in het Rijksmuseum was voor de tentoonstelling Catwalk...een echte eyecatcher was deze japon, ofwel de breedste jurk van Nederland; de bruidsjapon van Helena Slicher (1737-1776) die ze volgens overlevering droeg bij haar huwelijk op 4 september 1759 met Aelbrecht baron van Slingelandt... Het fascinerende portret van het model is de Groningse Ymre Stiekema...