Bureaucratie of werkverschaffing. Wat ons nu duidelijk te doen staat is, alle activiteiten opschorten tot we een plenaire vergadering kunnen houden om een forum te kiezen dat een commissie benoemt die bevoegd is tot het aanstellen van een nieuw deskundigenteam ter herbestudering van de mogelijkheid om te komen tot samenstelling van een lijst van alle commissies die zich in het verleden hebben beziggehouden met de inventarisering en catalogisering van de verschillende onderzoeken die tot doel hadden na te gaan wat er is gebeurd met alle beleidsvoorstellen die werden geschrapt toen iemand anders tot een nieuw beleid besloot.