Blote Bet, Groningen (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=SN9QQU4T



Niet ver van station en museum staat dit schitterende beeld met de officiele titel: landbouw en veeteelt.

Het beeld is met gemengde gevoelens ontvangen, kinderen vonden het zielig dat de voet op de kop van het lam rust. Later door de bevolking 'Blote Bet' gedoopt.

Kunstenaar: Wladimir (H.W.A.E.) de Vries (Groningen 1917-Zuidlaren 2001),





















Door Fietser55 Toegevoegd op 29 mrt 2017 om 10:04



Reacties Van leden

Bette 29 mrt 2017 10:17 Het lam kijkt wel zielig,maar het lijkt mij een mooi beeld.

Fijne dag gewenst.

Bette.





Jjacqueline 29 mrt 2017 11:09

Ik vind het een prachtig beeld..de fierheid die ze uitstraalt...alleen haar handen kan ik niet helemaal duiden...voor mij lijkt het net of ze een reling vast houdt...in de tijd van plaatsing, wat overigens zonder officiële onthulling is gebeurd, sprak men er schande van...het 'zedeloze kunstproduct' werd het genoemd gelukkig veranderen tijden , niet altijd leuk, maar in het geval van Blote Bet wel...

