Het Nationale Monument voor de Koopvaardij , Rotterdam ter nagedachtenis aan de slachtoffers die op zee vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog.Het werk is 46 meter hoog en kreeg als titel De Boeg. Het bestaat uit een gestileerde scheepsboeg die betonnen golven doorklieft. Het beeld werd in 1957 onthuld.Al voor de onthulling was er kritiek op het beeld en werd besloten een menselijk element aan het beeld toe te voegen. In 1965 werd een groep bronzen figuren aan de voet van het beeld geplaatst. Op de basis van het monument staan de woorden ‘zij hielden koers’.Het zou enige tijd duren voordat de stichting en de kunstenaar het eens werden over welke vorm het menselijke zou moeten hebben. Pas in 1965 werd de beeldengroep aan de voet van het monument bijgeplaatst. De groep bestaat uit een roerganger, drie zeelieden en een verdronkene die met een touw aan elkaar en aan een deel van een schip vastzitten. Dicht bijeen vechten zij tegen het water. Naast de hoge golven en de boven hen uittorenende boeg komen de figuren desondanks wat nietig over.