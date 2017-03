Erasmusbrug: het symbool van Rotterdam Deze brug in moet je absoluut gezien hebben als je Rotterdam bezoekt! De Erasmusbrug is een hangbrug aan kabels, die de noord- en zuidoever van de Maas met een 808 meter lang brugdek verbindt. De Erasmusbrug is niet alleen de langste hangbrug aan kabels ter wereld, maar ook de hoogste brug van Nederland. De spectaculaire stalen asymmetrische pyloon heeft een hoogte van 139 meter!