MET DE BILLEN BLOOT? Änekdote voor de Donderdag;Een man,lid van een zwemclub rekende iets af bij de kassa van A H toen hij iets verderop een medezwemster zag en haar groette,.Ze keek eerst bedenkelijk en riep toen olijk;""O ben jij het,ik herkende je eerst niet met kleren aan"" Gegniffel alom. Fijne dag gewenst.BETTE.





Door Bette Toegevoegd op 30 mrt 2017 om 08:59



Reacties Van leden

Fietser55 30 mrt 2017 09:06 Ik heb een zwembroek aan in het zwembad hoor.

Fijne dag Bette.

Bette 30 mrt 2017 09:21

rij bij de kassa staat??

Hehety 30 mrt 2017 09:32

Toen gingen we elke zaterdagavond naar de sauna. Dan krijg je op een zeker moment wel vaste contacten door de gesprekken in sauna en stoombad.

Ook ik kwam een man tegen in de ah. John heette hij en het ging ongeveer net zo als jij hier beschrijft Bleek hij nog niet eens zo ver van ons af te wonen.

Heb nog een fijne dag.

Petra1951 30 mrt 2017 10:10 Hehety ik neem aan dat die man er wel om kon lachen.

