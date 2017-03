Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Allemaal bedankt Hallo allemaal.





Nu ik ben weer in huis, alles is zeer goed verlopen, ben een derderdeel van mijn long kwijt,maar alles is nu schoon. Het heeft even de tijd nodig voor ik alles weer kan, maar dat heb ik er graag voor over, nog even afwachten wat de uitslag is,en dan weet ik ook hoeveel chemo ik nog moet hebben, maar dat zijn er niet veel. Wil iedereen bedanken voor de kaartjes en belangstelling.Ga nu op om weer snel gezond te zijn, fijn weekend allemaal, gr Ali en Herrie.









Door Aaltientje Toegevoegd op 30 mrt 2017 om 10:36



Aaltientje toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Mriet 30 mrt 2017 10:43 Hier wist ik niks van Herrie.

Fijn dat de operatie goed verlopen is.

Wens je een voorspoedig herstel toe.

Ook de groetjes aan Ali.





Bette 30 mrt 2017 10:47 Je hebt heel wat meegemaakt en nu maar proberen te genieten van de buitenlucht en het mooie weer.

Veel sterkte hoor.

Bette.

















Mellina 30 mrt 2017 11:02 Veel sterkte met de chemo's en ga lekker genieten van de lente en goed aansterken.

Hoop je over een tijdje weer te zien met mooie foto's.

Groetjes Mellina.

Zag toevallig je prikbord bericht Ali.....geweldig dat het zo goed gegaan is,wat zullen jullie blij zijnVeel sterkte met de chemo's en ga lekker genieten van de lente en goed aansterken.Hoop je over een tijdje weer te zien met mooie foto's.Groetjes Mellina.



Jjacqueline 30 mrt 2017 11:16 Fijn om te lezen dat het allemaal goed is gegaan!!Heel veel sterkte de komende tijd met het herstel!!!